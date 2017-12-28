Бинбанк сообщил, что в его банкоматах можно пополнять карты банка «Зенит» без комиссии

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Бинбанк преподнес отличный подарок клиентам банка «Зенит» в этом месяце, о чем рассказала пресс-служба кредитной организации. Теперь у них есть возможность пополнения своих карт в банкоматах и платежных терминалах Бинбанка без комиссии. Максимальный единовременный взнос на карточку составляет 85 тысяч рублей. Что касается предельной суммы, на которую можно пополнить карточку в течение месяца, то она установлена на отметке в 300 тысяч рублей.

В настоящее время общая сеть платежных терминалов и банкоматов Бинбанка, которые работают на внесение наличных, насчитывает 1400 устройств по всей нашей стране. С учетом банкоматов банков-партнеров Бинбанка число работающих под эгидой этой кредитной организации устройств самообслуживания превышает 15 тысяч.