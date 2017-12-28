VistaNews.ru


Курс биткоина на биржах вновь обвалился

Сегодня, 11:40

Мировые биржи в преддверие нового года продолжают спекулятивные игры с курсом криптовалют. На последних торгах курс биткоина снизился еще на 10% и в настоящее время составляет 14 тысяч 500 долларов.

Крупнейшие мировые биржи, включившие криптовалюту в фьючерсы, за последние сутки, несмотря на некоторые расхождения, закончили торги очередным падением курса падения. После феноменального взлета начала последнего месяца года биткоин уже дважды теряет в весе. Самое глубокое «пике» популярной криптовалюты отмечено на бирже Bitfinex. Там биткоин стоит 14 тысяч 250 долларов. Тем не менее, аналитики предсказывают очередной резкий взлет на последних торгах этого года.

Несмотря на экспертные оценки капитализации рынка биткоина в 570 миллиардов долларов, финансовые аналитики не перестают утверждать, что ажиотаж вокруг криптовалюты стал самым глобальным мировым фейком уходящего года. Российские эксперты сравнивают биткоин с печально известным МММ Мавроди. Несмотря на здравые предупреждения, истерия вокруг криптовалюты продолжает усиливаться.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.