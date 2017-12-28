Курс биткоина на биржах вновь обвалился

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Мировые биржи в преддверие нового года продолжают спекулятивные игры с курсом криптовалют. На последних торгах курс биткоина снизился еще на 10% и в настоящее время составляет 14 тысяч 500 долларов.

Крупнейшие мировые биржи, включившие криптовалюту в фьючерсы, за последние сутки, несмотря на некоторые расхождения, закончили торги очередным падением курса падения. После феноменального взлета начала последнего месяца года биткоин уже дважды теряет в весе. Самое глубокое «пике» популярной криптовалюты отмечено на бирже Bitfinex. Там биткоин стоит 14 тысяч 250 долларов. Тем не менее, аналитики предсказывают очередной резкий взлет на последних торгах этого года.

Несмотря на экспертные оценки капитализации рынка биткоина в 570 миллиардов долларов, финансовые аналитики не перестают утверждать, что ажиотаж вокруг криптовалюты стал самым глобальным мировым фейком уходящего года. Российские эксперты сравнивают биткоин с печально известным МММ Мавроди. Несмотря на здравые предупреждения, истерия вокруг криптовалюты продолжает усиливаться.