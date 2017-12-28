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ЦБ намерен заменить отзыв лицензий у банков штрафами

Сегодня, 09:42

Центральный банк Российской Федерации намерен пересмотреть существующие нормативные акты, касающиеся тех кредитно-финансовых учреждений, которые не исполняют действующее законодательство. Вместо отзыва лицензий ЦБ намерен ввести систему штрафов, привязанных к собственному капиталу банков.

По мнению специалистов Банка России, в большинстве случаев у банков, не входящих в список наиболее значимых российских кредитных учреждений, собственный капитал в разы больше уставного. По нынешнему законодательству, штраф для нарушителей предписаний регулятора составляет одну десятую процента уставного капитала. В случае реальной угрозы интересам вкладчиков штраф составляет не более 10 миллионов рублей, после чего происходит отзыв лицензии и возмещение средств за счет Центрального банка.

Такая система приводит к массовому выводу средств на зарубежные счета. Теперь предлагается кратно увеличить штрафные санкции, что помешают проведению схем по обналичиванию и переводу денежных средств. Новая редакция закона, представленная специалистами Центробанка, предполагает перенос штрафных санкций с уставного капитала на собственный. Таким образом, регулятор может создать безопасный резерв для вкладчиков.


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