Акции Renova Assets оказались проданными корпорации из Кипра

Вчера, 20:42

Корпорация Renova Assets продала 22,8% своих акций в Petropavlovsk. Причины этой радикальной сделки не разглашаются. Представители концерна Renova Assets сообщили, что руководство группы компаний приняло решение реализовать 22,8% акций.

Потенциальным покупателем пакета стала Fincraft Holdings Ltd из Кипра. Кроме того, просочилась информация о том, что 9% акций принадлежит уже банку ВТБ. Ситуацию с продажей акций прокомментировал один из руководящих лиц Renova Assets корпорации Андрей Шторха.

Он рассказал СМИ, что контракт уже реализован и скреплен подписями. Подробности пока временно остаются в тайне. Petropavlovsk считается одним из пяти объектов, которые считаются лидерами по добыче золота в стране. Под его руководством работают четыре золотоперерабатывающих комбината, расположенных по всей Амурской области.