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В банке Челябинска выставили пенсионерку, у которой со счета исчез миллион

Вчера, 20:13

70-летняя пенсионерка из Челябинска, с банковского счета которой пропал 1 миллион рублей, попросила помощи у сотрудников Общероссийского народного фронта по области, которые помогли женщине отстоять свои права.

9 лет назад жительница города положила на счет банка "Ренессанс Кредит" свои накопления в размере 1 миллиона рублей, и по договору ежемесячно получала процент от суммы, которые тратила на бытовые нужды. Однако при обращении в банк в текущем месяце, ей отказались выплачивать деньги, аргументировав это отсутствием денежных средств на счету. Сотрудники грубо ответили клиентке, и вместо разбирательств в возникшей ситуации, вызвали сотрудников ЧОПа, которые выставили ее на улицу.

После перенесенного стресса, женщина почувствовала себя плохо, и самостоятельно вызвала себе скорую. После изучения экспертами договора вклада и платежных документов, было установлено, что у пенсионерки в банке было 2 счета, однако, в результате непрофессиональных действий работников банка, в определенный момент ее счета обнулились, а сумма с них была переведена на иной счет. В ходе разбирательства, руководство банка возвратили женщине ее исчезнувший миллион, произвели выплату процентов, и принесли свои извинения. Однако активисты организации помогли составить потерпевшей исковое заявление в суд о взыскании компенсации за принесенный моральный вред клиентке сотрудниками банка в размере 200 000 рублей.


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