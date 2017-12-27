За 2017 год миллиардеры мира стали богаче на $1 трлн долларов

Вчера, 17:36

В 2017 году общая сумма капиталов мировых миллиардеров увеличилось больше чем на 1 триллион долларов США. Эту информацию сообщил «Блумберг», ссылаясь на материалы расследования.

Известно, что за текущий год финансовые владения 440 миллиардеров, которые находятся в списке агентства, выросло на 1,05 триллионов долларов. Были и такие богачи, которые в уходящем году потеряли части своих состояний. Так, 58 человек потеряли в общей сложности 46 миллиардов.

Отмечается, что общая сумма капиталов 27 самых богатых граждан России в 2017 году увеличилась всего на 28 миллиардов. Теперь эта сумма составляет 275 миллиардов долларов США. Сами же американские миллиардеры имеют огромную сумму в целых 2 триллиона долларов.