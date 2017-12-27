Минфин впервые рассекретил истинные зарплаты министров

Сегодня, 14:15

Минфин впервые за все годы обнародовал зарплаты чиновников, занимающих посты федерального уровня. Ведомство сообщило, что их размер на протяжении всего этого года не подлежал индексации.

В то же время, Минфин не исключает того, что их некоторый рост мог происходить в ограниченных размерах. Это является следствием того, что ведомства имеют право самостоятельного использования зарплатного фонда по тем должностям, что являются вакантными.

Как оказалось, самой высокой является зарплата у министров, возглавляющих финансово-экономический блок. В частности, у главы Минфина среднемесячный заработок составил 1,73 млн рублей.

У руководителей Минэкономразвития и Минэнерго данные показатели, соответственно, 1,27 и 1,16 млн рублей.

Глава МЧС, расположившийся по данному показателю на четвёртой позиции, до миллиона «не дотянул». Его месячный заработок 954 тыс. рублей. У министра, чьё ведомство занимается торговлей и промышленностью, обнародована зарплата в 921 тыс. рублей.

В ТОП-10 также главы Минюста, МИД, Минспорта и Минздрава. Диапазон их месячных зарплат в пределах 497 – 634 тыс. рублей.

Минфин не обнародовал данные о том, какие зарплаты начисляются главам Минобороны, ФСБ, СВР и МВД. Также не сообщено, сколько выплачивается президенту РФ за исполнение им своих обязанностей.