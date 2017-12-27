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Специалисты назвали самых крупных ипотечных кредиторов в России

Сегодня, 09:15

Специалисты из АИЖК и компании Frank RG в ходе своего совместного исследования выяснили, какие финансовые организации являются самыми крупными распространителями ипотечных кредитов в России. По словам экспертов, ими стали Сбербанк, ВТБ24 и Газпромбанк.

За прошедшие 11 месяцев 2017 года часть Сбербанка на общем рынке составила целых 52%. За это время банк выдал ипотечных кредитов на 929 млрд рублей. На втором месте стоит ВТБ24. Он имеет на российском рынке долю в 18%. ВТБ24 выдал ипотеки на 322 млрд рублей. На третье поставили Газпромбанк с его 3,6% и 64,7 млрд рублей займов.

В материалах АИЖК говорится, что доля иностранных банков на ипотечном рынке РФ за 11 месяцев составила 5%. Здесь речь идёт о «Райффайзенбанк» и о «Дельтакредит».

Всего в топе было представлено 15 банков. В конце списка стоит Промсвязьбанк. Его объёмы выдачи займов на жильё составили 11,7 миллиарда рублей, а это 0,7% позиций на рынке. Обгоняет на одну позицию его «Российский капитал» с 0,8% и 13,5 миллиарда рублей соответственно.


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