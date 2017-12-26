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В Ленобласти "Оливье" и "Сельдь под шубой" значительно подешевели

Вчера, 18:38

В Ленинградской области супермаркеты порадовали обитателей низкими ценами перед Новым годом. По результатам мониторинга, значительно дешевле стали «Оливье» и «Селедка под шубой».

Как показал аналитический анализ, в Ленинградской области правительство урегулировало коэффициент соотношения ценовой политики перед Новым годом. Об этом свидетельствует резкое снижение стоимости на целый ряд продуктов. Как заметили аналитики, салат «Оливье» стал дешевле – на его приготовление уйдет всего 326 рублей.

Тоже самое можно сказать и о «Сельди под шубой», на расход по которой уйдет 117 рублей. По официальным данным, в Ленобласти уровень инфляции составил на конец текущего года 2,3%. Граждане стали получать заработную плату выше на 4,3%. Это свидетельствует о том, что уровень социальных условий в регионе стабилизируется.


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