В «Финтехе» опровергли информацию об исключении Visa и Mastercard

Сегодня, 13:27

Ассоциация «Финтех» не осуществляла процедуру исключения по отношению к платёжным системами Visa и Mastercard. Соответствующую информацию СМИ сообщила руководитель пресс-службы объединения Анастасия Полонская.

Она уточнила, что рекомендация о продлении сотрудничества с указанными членами действительно была дана наблюдательным советом главе «Финтеха» в сентябре этого года, однако пока данный вопрос рассмотрен не был. Ожидается, что решение будет принято уже в следующем году.

Ранее в СМИ появилась информация об исключении Mastercard и Visa из «Финтеха. Осведомлённые источники якобы заявили, что структура Банка России отказалссь продолжать сотрудничество с популярными международными платёжными системами.