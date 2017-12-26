Курс биткоина после падения продолжает держаться на уровне $15 тысяч

Сегодня, 12:19

После резкого обвала курс биткоина продолжает держаться в районе $15 тысяч за одну единицу криптовалюты. В сравнении с предыдущими показателями он вырос на 10,4%.

Сейчас на ведущих биржах биткоин торгуют по цене от $14,9 тысяч до $15,5 тысяч. На прошлой неделе курс криптовалюты продемонстрировал резкое падение с $20 тысяч до $13 тысяч. На некоторых биржах снижение наблюдалось более, чем на четверть.

Ранее эксперты объяснили, с чем связана недавняя нестабильность биткоина.

Специалисты разъяснили истинные причины обвала курса криптовалюты. В то же время ряд аналитиков уже заявили, что она продолжит падение и остановится лишь на отметке в $7,5 тысячи.