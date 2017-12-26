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MasterCard и Visa исключили из ассоциации «Финтех». Последнюю создали под руководством Банка России. Эту информацию сообщают сразу три близких к ведомству источника. Однако, эту информацию ещё официально не подтвердили.

По заявлениям источников, MasterCard и Visa исключили из «Финтеха» после нескольких недель сотрудничества. Сообщается, что данное решение было принято из-за того, что организация проводит работу над проектами государства РФ, а эти две компании являются не российскими, а иностранными. «Финтех» объяснений своему решению не предоставляет.

Официальный представитель ведомства заявил, что оно проводит переговоры с MasterCard и Visa, и абсолютно открыто для общей работы. Банк России эту ситуацию также никак не комментирует.

«Финтех» о том, что Visa MasterCard стали её членами ассоциации, сообщил 12 октября. За это 29 сентября проголосовали в наблюдательном совете, главой которого является Скоробогатова. Целью этого является создание и внедрение абсолютно новых технологий. В данный момент членами ассоциации являются такие банки, как ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк и Райффайзен Банк.