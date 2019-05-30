Неприятный сюрприз: в 26 регионах России подорожал бензин

Сегодня, 15:18

Вопреки заявлениям Росстат, поставщики не сдерживают стоимость топлива.

Статистические данные не велят волноваться, а реальные факты сообщают о неприятном сюрпризе. Средняя стоимость бензина выросла на 2 копейки. Пусть эта малая цифра не обманывает своим малым размером – копейка рубль бережёт, это известно всем. Хотя, эта новость владельцам автомобилей с дизельным двигателем будет во благо – их «питание» только подешевело на те же 2 копейки. Мелочь, а приятно.

На данный момент горючее подорожало в 26 регионах России, а наиболее заметное увеличение цены заметили в Кызыле (2,2%). Хотя, в Симферополе, Севастополе и Махачкале горючее даже немного «сбросило» - на 0,1%.

Экономисты не беспокоятся и уверяют, что такой рост цены соответствует росту инфляции. Да и по миру цена на горючее возрастает, хотя за этим процессом правительство РФ внимательно наблюдает.