Совпадение? «Роснефть» закупала дихлорэтан незадолго до «отравления» нефтепровода «Дружба»

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Об этом свидетельствует сайт закупок компании.

Специалисты всё пытаются понять, каким образом в белорусский нефтепровод «Дружба» попала некачественная нефть. Напомним, что «Дружба» перекачивает российскую нефть не только на пользу белорусам, но и для нужд ряда европейских стран. Некоторые из них, Польша и Германия, предпочли на время отказаться от российского продукта.

В свою очередь «Роснефть» поспешила в Самару, где взяла пробы нефти и в лабораторных условиях доказала её чистоту. Однако экспертами уже было выявлено, что нефтепровод «отравили» хлорорганическими веществами, избыток которых и смутил белорусских нефтяников.

Изучение сайта закупок «Роснефти» показало, что в начале 2019 года компания для неизвестных нужд приобретала большое количество технического дихлорэтана. Именно его наличие привело к крупнейшему в этом году позору российской нефтедобывающей промышленности.

К слову, раннее при помощи дихлорэтана нефть и добывали, но этот способ уже многие годы запрещён из-за своей пагубности. Утверждать, что «Роснефть» закупала вещество именно для подмешивания его в экспортное сырьё, пока никто не берётся, но такое совпадение вызывает массу вопросов.

Напомним, что одним из вариантов утилизации испорченной нефти называли возвращение партии в Россию, смешение с качественным сырьём и распространение «коктейля» среди россиян.