Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов рассказал о новых инструментах применительно к тарифообразованию на электроэнергию

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Столицы готова уже в 2020 году перейти на новые отношения в сфере тарифорегулирования электроэнергии. Об этом сообщил в интервью изданию «Вечерняя Москва» заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он объяснил, почему долгосрочное тарифообразование может быть выгодно столичным предприятиям и потребителям. «Его введение должно кратно повысить прозрачность и эффективность тарифного регулирования, стимулировать сетевые компании к сокращению издержек, которые сейчас оплачивает потребитель», - отметил вице-мэр. Федеральные министерства уже готовы переходить на долгосрочные тарифы и заключение регуляторных контрактов, осталось дождаться корректировки законодательства. Эти правила определят ситуацию на электросетевом рынке на срок до десяти лет, что позволит более точно планировать расходы производителям на долгий срок. Это положительно скажется на инвестиционном климате, отмечает Владимир Ефимов.







