По сумме чека на АЗС Воронеж вошел в пятерку лидеров в России

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Аналитики оператора фискальных данных «Такском» провели исследование средних сумм чека на АЗС в январе 2019 года среди крупных городов.

По итогам исследования Воронеж вошел в пятерку лидеров среди крупных городов России. С суммой январского чека в 1452 руб. Воронеж занял четвертое место. «Такском» дал расшифровку, что собственно за бензин водители платили в среднем 1000 руб., а 450 – за сопутствующие товары и продукты в кафетериях на АЗС.

Средняя сумма по России, которую платили на заправке водители, составила 1250 руб. Причем, наименьшей оказалась средняя январская сумма чека в Челябинске (1000 руб.), а максимальной – в Санкт-Петербурге (1550 руб.).

Исследователи также сообщили, что средняя цена чашки кофе на заправке составляет 130 руб. В Воронеже кофе стоит 135 руб. Дешевле всего чашка бодрящего напитка обойдется в Омске (90 руб.), а дороже всего – в Москве (220 руб.).

Наиболее популярными покупками водителей на заправках оказались фастфуд, сигареты, напитки, например, кофе, автомобильные расходные материалы и хозтовары.

Обезличенный анализ специалисты проводили, используя фискальные данные касс АЗС. Было исследовано более 3 млрд чеков, содержащих более 6 млрд позиций.

Высокая средняя стоимость чека на АЗС в Воронеже может объясняться тем, что город находится на автомобильной трассе М-4 «Дон» примерно посредине (Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону). Трасса проходит в черте города по объездной дороге. Естественно, что многие водители, которые едут по трассе на дальние расстояния, заправляют большие объемы топлива в баки.

Сумма среднего чека на АЗС в Перми в январе по данным этого же исследования составила 1100 руб. При этом кофе в Перми стоит дешевле, чем в Воронеже – 110 руб. за чашку.