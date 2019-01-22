Цены на бензин в РФ можно остановить: Дворкович знает, как это сделать

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Он полагает, для этого нужны не административные меры, а налоговое регулирование. К примеру, привязка акцизов к уровню мировой цены нефти.

Аркадий Дворкович, ранее бывший в РФ премьером, курировавшим ТЭК, полагает, что цены на бензин в РФ можно остановить. И он знает, как это можно сделать.

Со слов чиновника, проработкой этого вопроса занимался ещё прошлый состав правительства. Однако, инициатива по гибкой системе акцизов тогда не нашла поддержки со стороны Минфина.

Росстат сообщил, что бензиновые цены с 1 по 9 января подросли 0,3%. У дизеля этот показатель ещё больше, составив 0,7%.

Максимальный рост цены бензина на 2019 год уже утверждён. В январе он должен не превысить показатель в 1,7%. А вот с 1 февраля его индексация станет равномерной и соответствующей запрограммированному уровню инфляции. Он в среднегодовом показателе ожидается в 4,6%.

Нынешний состав правительства неоднократно отмечал своё негативное отношение к повышению акцизов. По мнению чиновников, это вызовет лишь рост цен на бензин.

Однако, простым автолюбителям до сих пор не понятно, почему при росте нефтяных цен и при повышении доходов компаний, с них также должны «драть» за это.