Зубкова возмутило повышение стоимости газа на заправках "Газпрома"

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Резкий скачек стоимости метана на газовых заправках компании возмутил не только автомобилистов, но и главу совета директоров «Газпрома». Зубков направил соответствующее обращение к главе компании-производителя данного вида топлива.

Повышение роста цен на любые товары и услуги всегда негативно воспринимается общественностью, особенно если это касается топлива, от которого зависят и другие товары. Так, глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков очень резко высказался в отношении резкого скачка стоимости метана на заправках компании. Напомним, что на протяжении 2018 года она составляла 12-14 рублей, а в предновогодние дни выросла до 18 рублей.

Зубков уверен, что такая цена не обоснована и должна снизиться. По данным сайта компании, средняя розничная стоимость кубометра природного газа на газовых заправках компании сегодня в России составляет 15,2 рублей. При этом на некоторых станциях она достигает 20 рублей, а где-то колеблется в пределах от 11,5 до 14,5 рублей за кубометр.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин предложил бизнесменам поучаствовать в развитии рынка газомоторного топлива, который глава государства считает более экологичным, особенно в индустриальных центрах России.