Самарская ФАС: Цены на бензин в регионе выросли «нормально»

Сегодня, 13:12

Никаких нарушений в повышении стоимости топлива не выявлено. Ни у одной из находящихся в области АЗС не превышен показатель в 1,7%.

Таким образом, как заключила Самарская ФАС, цены на бензин в регионе выросли вполне «нормально». Сотрудники ведомства несоответствий не нашли.

Повышение цен вызвано увеличившейся ставкой НДС и не более того. Это как раз и составляет показатель в 1,7%.

При этом заправки сети «Роза Мир» сохранили ценники, действовавшие в декабре прошлого года.

Также Самарская ФАС сообщила, что на территории Приволжского Федерального округа цена бензина марок АИ-92 и АИ-95 ниже, чем на заправках других шести федеральных округов. По дизтопливу картина почти аналогичная.

Самарская область находится в средних параметрах. Это ровно середина в ценовом рейтинге, в сравнении с другими субъектами РФ.