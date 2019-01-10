Эксперты прогнозируют укрепление рубля на фоне роста нефтяных котировок

Сегодня, 10:21

Саудовской Аравии, чтобы выполнить свой бюджет, необходима цена барреля нефти на уровне 80 долларов. Поэтому страна уже в ближайшее время резко сократит экспортные операции по этому продукту.

Эксперты прогнозируют, что на фоне роста нефтяных котировок произойдёт и некоторое укрепление рубля. Большинство сходится на том, что он будет торговаться в коридоре по 65 – 70 за доллар.

Для саудитов стоимость барреля нефти по 55 долларов является просто «убийственной». Другие добывающие страны уже сбалансировали свои бюджеты на этом уровне.

Только не Саудовская Аравия. Чтобы её бюджет этого года стал бездефицитным, необходима стоимость нефти в 95 долларов за баррель. При цене в 80 долларов, бюджет государства будет с дефицитом в 35 млрд долларов, что соответствует 4,2% ВВП. Этот показатель вдвое выше, чем у Италии, которая рассматривается в Евросоюзе, как главная угроза его финансовой стабильности.

При стоимости барреля нефти ниже 80 долларов, саудитам придётся резко сокращать свои расходы и идти на девальвацию реала, курс которого был неизменным с 2014 года.

После таких известий, баррель сразу стал торговаться дороже 60 долларов. Если саудовская нефть станет поступать на рынок в ограниченных количествах, этот показатель ожидается в феврале на уровне 65 долларов, а к весне он может превысить 70-долларовую отметку.