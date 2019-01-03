Из-за «Нафтогаза» в Украине не могут снизить цену на газ

Об этом заявил экс-министр экономики Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Экономист отметил, что в данный момент единственным препятствием снижения цены газа в Украине является монополистическая политика «Нафтогаза». Лановой отметил, что эта нефтеперерабатывающая компания не берет в учет факторы, которые являются ключевыми при установке ценника на газ в стране. руководство «Нафтогаза» закупает топливо, в независимости от того, какая страна его реализует. Однако для экономики Украины этот вопрос важен, так как он является точкой, которая указывает на ценовую категорию газа для населения.