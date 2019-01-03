Из-за «Нафтогаза» в Украине не могут снизить цену на газ

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Об этом заявил экс-министр экономики Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.

Экономист отметил, что в данный момент единственным препятствием снижения цены газа в Украине является монополистическая политика «Нафтогаза». Лановой отметил, что эта нефтеперерабатывающая компания не берет в учет факторы, которые являются ключевыми при установке ценника на газ в стране. руководство «Нафтогаза» закупает топливо, в независимости от того, какая страна его реализует. Однако для экономики Украины этот вопрос важен, так как он является точкой, которая указывает на ценовую категорию газа для населения.

«Цену нельзя снизить, пока есть "Нафтогаз", потому что он покупает газ и ему все равно, какой газ, и только ему все добывающие компании должны поставлять газ и он его не разделяет», - заявил Лановой.