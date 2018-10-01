США увеличили экспорт газа в первой половине 2018

Вчера, 23:01

Известно, что экспорт газа со стороны Соединенных Штатов Америки увеличился до целых 25 кубометров в день.

Информационное управление министерства энергетики США сообщает, что они увеличили экспорт природного газа более чем в два раза в первой половине 2018 года.

С января по июнь экспорт газа равнялся 0.87 кубических футов в день, что превышает стандартный за 2017 год показатель более чем в два раза.

Напомним, что экспорт газа компанией «Газпром» в дальнее зарубежье увеличился на 5.8%, а в Германии заявили, что поставки сжиженного природного газа из США в ФРГ не конкурентоспособны.