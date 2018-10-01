Эксперты оценили запуск первых блоков новых электростанций в Крыму

Вчера, 20:07

Для Крымского полуострова в последнее время стала особо актуальной проблема с электроэнергией. Для ее решения власти решились на постройку новый ТЭС.

Эксперты уже оценили запуск первых блоков новых электростанций в Крыму. По их заявлениям, введение новых электростанций в экплуатацию поможет решить проблему недоставчи электроэнергии на полуострове, а возможно даже полностью ее решит.

Считается, что в Крыму очень высокий уровень потребления электроэнергии, что говорит об успешности региона, а также о его активном развитии. Государство же готово полностью поддерживать его процветание.

Политолог из Крыма Владимир Джаралла также заявил, что пока на территории Крымского полуострова электроснабжение только налаживается, то в Украине его уровень лишь падает.

Был осуществлен запуск двух ТЭС, Таврической и Балаклавской. Их запуск дал полуострову 500 мВт электроэнергии. Также подчеркивается, что электричество помимо всего, Крым получает и при помощи энергомоста.

Неизвестно, зачем крымских политолог затронул в вопросе электроэнергии Украину. Ведь проблема нехватки электричества касается сугубо Крымского полуострова и решать ее нужно, учитывая лишь локальные проблемы, а не пытаться приводить примеры успехов и неудач соседних государств.