Крым на всю мощность запустил первые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС

Вчера, 16:09

На всю мощность станции должны запустить уже в грядущем ноябре.

Андрей Черезов, который занимает должность замминистра энергетики РФ, в рамках совещания в Севастополе сделал заявление, что первые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС были включены на всю мощность. Крым запустил их сегодня. По словам чиновника, у полуострова теперь якобы есть на 500 МВт мощности больше, кроме той, что передаётся по энергомосту. Политик заявляет, что все обязательства министерством были выполнены.

Замминистра также уточнил, что теперь нужно проводить очень тяжёлую и серьёзную работу по полному запуску обеих ТЭС. Черезов отмечает, что пока что эти вопросы не решены, но он обещает решить их за месяц. Сейчас идут различные проверки и бюрократическая волокита.

Стоит отметить, что все газовые ТЭС мощностью по 470 МВт строит в Севастополе и Симферополе дочка «Ростеха» «Технопромэкспорт». Их начали строить только в конце 2015 года. Считается, что полностью их введут в эксплуатацию уже в ноябре, но подтверждений этому нет.