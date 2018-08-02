В Петербурге стабилизировалась оптовая стоимость бензина

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Наконец, автолюбители могут вздохнуть спокойно, ведь цены на топливо пока перестали повышаться.

Руководитель городского управления ФАС Вячеслав Тукаев сообщил, что в Петербурге стоимость топлива стабилизировалась по сравнению с июнем 2018 года.

По словам Тукаева, данные ежедневного мониторинга оптовых цен на нефтепродукты показывают, что стоимость бензина АИ-92 составляет, согласно средним показателям, 52,1 тысячи рублей за тонну, АИ-95 54 тысяч рублей за тот же объем, дизельного топлива около 50 тысяч рублей.

Несмотря на утверждение о том, что оптовая цена бензина имеет тенденцию к снижению, ситуация в данном секторе все еще остается тяжелой. Правительство было вынуждено снизить акцизы и договориться с нефтяными компаниями, чтобы цены были даны такие, как на 30 мая, пока руководство будет размышлять над развитием отрасли.

Еще в июне 2018 года россиянам пророчили повышение цен на топливо до сотни рублей, якобы из-за того, что независимые АЗС могут покинуть российский рынок, произойдет формирование окончательной монополии на бензин и, как следствие, цены вырастут до небес. Однако, государство нашло выход из ситуации и частично стабилизировало положение.