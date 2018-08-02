Компания Nord Stream 2 AG решила проложить «Северный поток-2» в обход Дании

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Дания была единственной страной, которая не дала разрешение на постройку газопровода, но теперь и эта проблема для России практически решена.

Компания Nord Stream 2 AG решила проложить газопровод «Северный поток-2» в обход Дании. При этом, как заявляют специалисты из Nord Stream 2 AG, стоимость проекта останется на прежнем уровне в 9,5 миллиардов евро. Такие данные сообщили в рамках пресс-конференции по итогам второго квартала члена совета директоров компании OMV Манфреда Ляйтнера. Стоит отметить, что данная компания является одним из пяти партнёров «Газпрома» в проекте «Северной поток-2».

Данный проект должен соединить Россию и Германию. «Северный поток-2» планирую проложить по дну Балтийского моря. Однако Дания остаётся единственной страной, которая не собирается давать России разрешение на строительство.

Кроме того, в ситуацию вмешались активисты из организации «Гринпис России». Они обратились в прокуратуру с просьбой остановить реализацию «Северного потока-2» из-за ряда недочётов, которые могут уничтожить экологию целых регионов вместе с десятками краснокнижных растений и животных.

Российская государственная экологическая экспертиза, считают экологи, должна подробно изучить «Северный поток-2». Это всё является одним из многих факторов, который отодвинет постройку газопровода. Также очень важную роль будут играть антироссийские санкции. Кроме того, Ангела Меркель заявляла, что строительство «Северного потока-2» может произойти только в том случае, если Россия продолжит вести транзит через территорию Украины.