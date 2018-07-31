Реактор на крупнейшей АЭС Швеции отключили из-за аномальной жары

Сегодня, 12:16

Второй водо-водяной реактор временно выведен из строя из-за высокой температуры моря, из которого потребляется вода для охлаждения устройств. Третий и четвертый блоки продолжают функционировать в обычном режиме.

На крупнейшей АЭС Швеции «Рингхальс» на полуострове Варо из-за аномальной жары, которая привела к повышению температуры воды в море, откуда потребляется вода для охлаждения агрегатов, отключили 2-й ядерный водо-водяной реактор. Первый кипящий водо-водяной реактор станции отключен для ежегодного планового ремонта, третий и четвертый блоки по-прежнему функционируют в штатном режиме—сообщили в руководстве станции. С таким нагревом морской воды специалисты сталкиваются редко. Эти меры применены в целях безопасности.

Атомная электростанция «Рингхальс» ведет свою деятельность с января 1976 года. Она состоит из четырех реакторов, общая мощность которых составляет 3560 МВт, генерирует 24 млрд кВт•ч электрической энергии за год (четверть всей потребляемой мощности страны).