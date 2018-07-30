«Издевательство»: В Омской области продают бензин за 55 рублей

Сегодня, 12:20

Ситуация в области – сон антимонопольной службы. Из-за отсутствия заправок хитрые предприниматели решили «сбить» денег с селян.

Жители села Омской области расценивают ситуацию, сложившуюся у них как «Издевательство». По-другому назвать ее нельзя, поскольку там продают бензин за 55 рублей за литр. Конечно, можно найти цены и дешевле – например, в райцентре. Но туда еще надо добраться.

Селяне растеряны и не понимают, что им делать: покупать в своей местности бензин за 55 рублей не хочется, а ездить в районный центр за 45 км – накладно. Неразрешимая дилемма.

Как решить данную проблемную информацию – неизвестно. Возможно, на это отреагирует антимонопольная служба, которая почему-то об этом ничего не знает.