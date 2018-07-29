Алексей Миллер: ЯМАЛ станет субъектом РФ, который будет определять будущее газовой отрасли страны

Сегодня, 07:32

А.Миллер (предправления ПАО «Газпром») выражает уверенность в том, что Ямал станет регионом, который определит будущее отечественной газовой отрасли. Это произойдет благодаря реализации проекта по созданию нового центра газодобычи. У этого центра впечатляющие объемы газовых ресурсов — на балансе «Газпрома» находятся 16,6 триллионов кубометров газа. Об этом сообщает агентство «Росбалт».

Не так давно состоялась встреча между Миллером и врио губернатора ЯНАО Д.Артюховым, в ходе которого предправления ПАО «Газпром» сообщил, что запуск процесса по освоению Харасэвэйского месторождения намечен на следующий год. По его словам, это позволит обеспечить стабильное энергоснабжение отечественных потребителей и поставки в другие страны.

Во время беседы А.Миллер заверил, что «Газпром» намерен продолжить партнерские отношения с властями ЯНАО относительно реализации в округе социальных проектов. Врио губернатора, в свою очередь, напомнил, что «Газпром» оказывает ЯНАО финансовую поддержку в деле реализации экологических проектов. В частности, благодаря компании был экологически очищен остров Белый, — уточнил господин Артюхов.