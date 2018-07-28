Энергетическая компания борется за строительство первого в США завода по переработке угля в дизельное топливо

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Американская энергетическая компания планирует построить в Индиане новый вид предприятия угольной промышленности, которое будет использовать малоизвестную технологию по переработке угля в дизельное топливо.

Объект, который будет первым в своем роде в Соединенных Штатах, вызвал ожесточенные споры.

Для тех, кто работает в сокращающейся угольной промышленности, предлагаемый завод является маяком надежды. Но другие опасаются, что это принесет еще больший риск загрязнения, и угрожает безопасности региона, который и так является одним из самых загрязненных в стране.

Нигде эта дискуссия не очевидна более, чем в городке Дейл, штат Индиана, где должен быть построен объект. Вдоль главной улицы Дэйла десятки владельцев домов и бизнеса выставили у своих дворов знаки - некоторые протестуют против объекта, а другие поддерживают переработку угля.

«Я боюсь, что будут последствия для здоровья, - говорит Мэри Хесс, жительница Дейла, которая борется за запрещение строительства предлагаемого завода. Они собираются построить это прямо в нашем городе».

Многие в сельском городке на 1500 человек разделяют мнение Хесс. Но Riverview Energy, компания, предлагающая построить завод, уверяет, что опасения необоснованны. Этот объект станет одним из «самых чистых» угольных заводов в стране, сказал президент Riverview Грег Мерле.

«Стоит отметить, что наши выбросы будут значительно ниже допустимых норм Агентства по охране окружающей среды», - сказал Мерле.

Помимо того, что производство будет чистым, экономическая выгода, которую принесет проект в размере 2,5 млрд. долл. США в регион, будет огромной. По оценкам Мерле, завод будет использовать более 2000 человек во время строительства и создаст более 250 постоянных рабочих мест. Количество рабочих мест по добыче угля также будет увеличиваться, поскольку шахты активизируют работу по снабжению завода.

Для местных предприятий и семей, чьи доходы зависят от угля, это большая победа. Рабочие места, связанные с углем, быстро исчезают на Среднем Западе, поскольку угольные электростанции закрываются с рекордной скоростью, сказал Брюс Стивенс, президент Совета угольщиков штата Индиана.

«Мы потеряли в Индиане 4 миллиона тонн угля в год из-за закрытия электростанций, - сказал Стивенс. Завод будет потреблять примерно половину этого объема. Мы очень надеемся, что этот завод станет реальностью, потому что он будет очень полезен для общин, в которых шахтеры потеряли работу».

По данным компании «Ривервью Энерджи», в мире действуют три завода по производству угля и дизельного топлива. Два находятся в Китае, а третий - в России. Мерле посетил один из китайских заводов и сказал, что он безопасен и эффективен.

Чтобы преобразовать уголь в жидкое топливо, уголь измельчают в пыль, затем смешивают с растворителем для получения суспензии. Суспензию закрывают в контейнер под давлением, перегретый и наполненный водородом. В конце концов, смесь разделяется на три продукта: дизельное топливо, продукт, используемый для производства пластика, и серу, которая используется для удобрения.

Мерле надеется, что это будет первый из многих заводов по производству дизельного топлива из угля, построенных в Соединенных Штатах.

«Цель этого проекта - не построить один завод, - сказал он, - а создать новую индустрию в нашей стране».