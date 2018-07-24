В Свердловской области растут цены на бензин

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Население России недовольно ростом цен на топливо, так как, по их мнению, подорожают и все остальные услуги.

В Свердловской области за последнюю неделю замечено подорожание топлива: на 34 копейки подорожал литр бензина марки АИ-92, на 27 копеек — дизельное топливо. По данным на конец прошлой недели, литр бензина АИ-92 в среднем стоит 40 рублей 63 копейки, АИ-95 — 43 рубля 11 копеек, дизельного топлива — 44 рубля 25 копеек. Цены на бензин были стабильны с середины июня, а теперь снова растут.

Ранее сообщалось, что с мая 2018 года на улицы вышли множество людей для того, чтобы бастовать против повышения цен на топливо. Первым выступил Дагестан, еще 20 мая. После него в ряде российских городов прошли акции в протест росту цен на бензин. Люди недовольны подобным расположением дел, так как уже поднялась цена на такси, а значит в будущем будет дорожать и другая продукция.

Эксперты признают, что цены растут из-за повышения акцизов, вступившего в силу 1 января 2018 года. Однако россияне обнаружили, что до выборов отметка цены на топливо держалась на месте, а после них уже стремительно поползла вверх, что несомненно возмущает автолюбителей.