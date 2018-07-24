ФАС требует снижение тарифов для провайдеров от «Воронежской горэлектросети»

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Структура, пользуясь своим служебным положением, устанавливает неподъемные цены для того, чтобы разместить интернет-кабели на ЛЭП.

Как стало известно, ФАС в Воронежской области требует снижение тарифов для провайдеров от «Воронежской горэлектросети» после того, как к регулирующему органу обратились несколько интернет-организаций. Провайдеры жаловались, что «Воронежская горэлектросеть» воспользовалась своим положением в личных интересах.

Денис Чушкин, глава УФАС, считает, что такой факт действительно налицо. Они не могут объяснить, почему использование опор для размещения кабелей повысилось резко в 2,5 раза. В других регионах, как сообщают представители фирм-провайдеров, плата не превышает за одну опору 350 рублей, в то время как в Воронеже эта сумма рекордно достигла 460 рублей.

По мнению главы регионального УФАС, такое повышение повлекло за собой «обдирание» простого слоя населения, которое вынуждено платить за интернет в среднем 300-500 рублей в месяц.

Теперь главное управление будет вынуждено рассмотреть и другую сторону - от «Воронежской горэлектросети» поступила аргументация повышения тарифов. Они считают, что в городе-миллионнике опор больше, поэтому нужны дополнительные физические усилия и материальные средства для устранения неполадок.