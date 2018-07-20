В Минэнерго РФ раскритиковали американские санкции против «Северного потока-2»

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В США предлагают продавать странам НАТО свой газ, а против России вести ограничительные меры.

В Минэнерго РФ заявили, что будущие американские санкции против строительства «Северного потока-2» не отвечает рыночным требованиям. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

По мнению Новака, он считает проект очередных санкций достаточно «абсурдным». По мнению министра, он нивелирует рыночные правила. В Минэнерго также раскритиковали санкции, назвав их «странными».

Однако стоит отметить, что сам Новак открыто признался, что нового законопроекта ещё не видел. Не видя документа министр уже успел негативно о нём высказаться.

Стоит отметить, что в данном случае речь идёт и законопроекте республиканца Джона Бароссо. Он опубликовал документ, в котором предлагает обеспечить продажу американского газа в Европу, вместо теоретического строительства «Северного потока-2». По словам политика, американским компаниям нужно дать права продавать газ в страны НАТО без наличия лицензии. В ответ на это, против кредиторов экспортных трубопроводов из РФ ввести целый ряд санкций и финансовых ограничений.