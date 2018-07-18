Южно-Украинская АЭС остановила первый энергоблок

Сегодня, 13:58

Энергоблок отключили в целях безопасности для того, чтобы провести планово-предупредительные работы.

Как сообщает руководство АЭС, Южно-Украинская атомная электростанция, находящаяся в Николаевской области, 17 июля в 23:51 остановила первый энергоблок. На данный момент, по словам представителей, на АЭС проводится запланированная замена и модернизация оборудования для того, чтобы сделать использование собственных мощностей более безопасным и надежным.

Как сообщает «Энергоатом», второй и третий энергоблок полностью исправны, поэтому для них работа прекращена не будет. В третьем энергоблоке уже была обнаружена неполадка в январе 2018 года, из-за чего отключился главный насос.

Ранее, ГИЯР Украины зафиксировала максимальное количество - 17 случаев нарушения в работе АЭС сравнительно с предыдущими годами.