Сегодня, 10:09

Максим Овчинников, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы рассказал о том, как изменятся цены на бензин после мер, которые приняло правительство.

ФАС спрогнозировала цены на бензин, и, по словам Овчинникова, скачков на данный вид топлива в России не ожидается. Более того, 8 АЗС уже предупреждены об этом. Максим Овчинников говорит, что за счет снижения налоговой нагрузки нефтяного сектора, который составляет более 60%, удастся оставить ситуацию прежней. Данное правительственное решение предусматривает отсутствие резкого роста цен на нефтяные продукты и стабилизацию ситуации на рынке.

Напомним, Госдумой был принят закон, который предусматривает снижение цены на топливо, в частности, на Евро-5, акциз которого на данный момент составляет 11 892 рублей, а планируется снижение до 8213 р/т. На дизель планируется снижение с 8 258 до 5 665 рублей. Главным «нарушителем» антимонопольного закона стала «Башнефть», которая повышала свои цены шесть раз за май 2018 года.