Сегодня, 09:03

Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен недавними высказываниями главы США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления Вашингтона по «Северному потоку-2» вопиющими, поскольку они являются примером проявления недобросовестной конкуренции со стороны Дональда Трампа. Но, как считает чиновник, эта тема может быть и не поднята на саммите в Хельсинки, поскольку вопрос не является первостепенным для глав двух государств.

Строительство «Северного потока-2» вызвало негодование со стороны США, из-за которого Вашингтон грозит санкциями. В этом международном проекте участвуют акционеры крупных компаний мира.

«Северный поток – 2» будет поставлять газ из России в Германию через Балтийское море. Его запуск планируется на конец 2019 года. Многие страны поддерживают данный проект, но США, Польша, Украина и страны Прибалтики против, поскольку выгода от транзита через эти страны будет упущена.