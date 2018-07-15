Во Владивостоке бензин «бодяжат» водой

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Ещё на одной АЗС заправляться не рекомендуется. Если, конечно, не жаль авто – то пожалуйста.

Во Владивостоке происходит то же самое, что и во множестве других мест России. Однако, там не просто «бодяжат» бензин водой, но и не стесняются в пропорциях.

Автолюбители завели во Владивостоке целый перечень АЗС, которые они называют «нежелательными». Сейчас он пополнился заправкой на Днепровской.

Один из водителей сообщил, что после заправки на ней отправился в Уссурийск. По дороге машина просто стала. Как оказалось, «полетел» бензонасос. Когда стали проверять, обнаружили внизу много воды. Сделали вывод, что на Днепровской «бодяжат» уже 50 на 50.

Есть в Приморье и другие «опасные» заправки. Автолюбителей призывают «ни в коем случае» не пользоваться услугами АЗС, находящихся на выезде и въезде в Андреевку.

Водители, заправившиеся там, сообщают, что машины после этого «глохнут» и требуется ремонт.

Федерацией автовладельцев РФ в ответ на жалобы, был проведён анализ недолива топлива. Как оказалось, такие факты выявились на 76% заправок. Если при этом его ещё и разбавлять, то пора на это обратить внимание.

Росстандарт предложил за недоливы топлива применять штрафы к обороту компании. За плохое качество они уже применяются. В этом году их сумма составила 28 млн. рублей.

Видимо, доходя от махинаций с бензином настолько велики, что владельцев АЗС это не пугает.