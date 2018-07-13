Сенаторы одобрили повышение пошлин на экспорт бензина

Сегодня, 19:13

Инициатива призвана стимулировать производство и реализацию продукции на внутрироссийском рынке.

Внесённый на рассмотрение Совета Федерации закон об изменении предельной ставки вывозных таможенных сборов был принят сегодня большинством голосов верхней палаты парламента. Таким образом, сенаторы одобрили повышение пошлин на экспорт нефтепродуктов, в том числе бензина. Отныне граничная надбавка по инициативе правительства может достигать 90% от первоначальной стоимости продукции. Всё это делается, как заявляют сенаторы из профильного комитета Совфеда, для стимулирования производства и реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке России. До последнего времени экспортная таможенная ставка составляла 30% на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла. На прямогонный бензин - 55%.

Ранее мы писали, что Россия отменяет пошлины на ввоз коммерческого транспорта из Германии и Италии. Власти уверены, что эти меры способствуют развитию профильных отраслей российской экономики, заинтересованных в продукции из стран ЕС.