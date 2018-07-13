Лавров обвинил Трампа в нечестной конкуренции по строительству трубопровода

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Министр иностранных дел РФ назвал позицию США по «Северному потоку - 2» идеологической.

Главный дипломат российского МИДа Сергей Лавров в своем интервью дал комментарии относительно высказываний, сделанных президентом США Дональдом Трампом и главой министерства энергетики Риком Перри о строительстве газового трубопровода. Лавров, в ответ на угрозы применить санкции к участникам строительства, сказал: «Я извиняюсь, но это не экономика, это не конкуренция, это уже чистая идеология и нечестная конкуренция», и напомнил, что совсем недавно Трамп публично заявил: «Говоря о соперничестве: я всегда верил в свободную конкуренцию, ибо свободный рынок заключается в честной конкуренции». А какая может быть конкуренция без новых терминалов СПГ и в условиях ограничения экономических свобод.

Ранее Трамп сделал замечание канцлеру Германии Ангеле Меркель, раскритиковав ее на саммите в Брюсселе, за излишнюю зависимость от поставок российского газа. Он также обвинил Берлин в недостаточном уровне финансирования обороны страны, но миллиардных платежах за поставки газа России. Но при этом американский президент продолжает утверждать, что российский президент ему не друг и не враг, а соперник.