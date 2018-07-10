Киев предложил «Росатому» возобновить сотрудничество в сфере атомной энергетики

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Игорь Насалык, который является украинским Министром энергетики, сделал России предложение, от которого «невозможно отказаться». Об этом сообщили украинские СМИ.

Киев, судя по письму, которое поступило замдиректору атомного предприятия, предложил «Росатому» возобновить сотрудничество в сфере атомной энергетики. СМИ заявляет, что украинская сторона предлагает встретиться в Брюсселе 9-12 июля для проведения конференции, которая предусмотрит возможность возобновления проектов совместно с РФ, включая производство ТВЭЛ в Украине.

Насалык в письме указал, что Министерство энергетики Украины заинтересовано в воссоздании и дальнейшем развитии экономических отношений с РФ.

Комаров пока не дает оценку этому «жесту», поскольку физической возможности проверить почту у него нет. Замдиректор «Росатома» сообщил, что он сейчас находится в Екатеринбурге на «Иннопроме». Комаров не исключает и того, что это может оказаться очередной уткой от прессы или проделкой недоброжелателей.

Напомним, после присоединения Крыма к территории РФ, Киев заморозил проект в 2015 году, который предусматривал строительство завода в Кропивницком еще в 2010 году.