Иран ответит США максимальным увеличением экспорта нефти

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Санкции Вашингтона лишь раззадорили Тегеран. Лидеры республики отметили, что в сложившейся ситуации следует увеличить также производство и продажу стали.

Первый вице-президент республики Иран Эсхак Джахангири заявил, что врагу не удастся полностью пресечь экспорт нефти, стали и меди. На санкции США Иран намерен ответить максимальным увеличением экспорта нефти. Джахангири добавил, что в нынешней ситуации было бы неплохо увеличить также производство и экспорт стали.

В воскресенье Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстановлении всех, включая вторичных, санкций против Тегерана. Ограничения планируется вводить постепенно, начиная с 6 августа. Первый запрет коснется автомобилестроительной сферы и торговли золотом в Иране. Остальные санкции начнут действовать 4 ноября, и коснутся энергетической сферы республики. Вашингтон открыто заявил о желании пресечь заработок Ирана на нефтяных сделках.

Члены «шестерки» не поддержали решение лидера США, и заявили о своем намерении и дальше сотрудничать с Ираном с соблюдением всех условий соглашения.

Согласно данным Национальной иранской нефтяной компании, объем экспортируемой Ираном нефти после начала действия американских санкций может упасть на 500 000 баррелей в день. Это может повлечь значительный скачок цен на мировом рынке.