В ОАЭ опровергли слова Трампа, критикующего ОПЕК

Сегодня, 13:10

Объединенные Арабские Эмираты встали на защиту интересов ОПЕК перед лицом США.

Министр энергетики ОАЭ объявил, что ОПЕК делает все возможное для рынка нефти. "Достаточно несправедливым является заявление, что ОПЕК не выполняет свои обязанности," заявил аль-Мазруи. По его словам, существуют вещи, которые находятся вне контроля ОПЕК, к примеру, геополитические события, и в том числе добыча сланцевой нефти и канадских песков". Также аль-Мазруи ответил президенту Америки, что организация всегда прислушивается к своим потребителям, таким странам, как Китай, Индия и США.

Таким образом он ответил на критику Дональда Трампа о том, что эта организация всего лишь манипулирует нефтяным рынком. Также в своем аккаунте в Twitter он призвал ОПЕК улучшить показатели добычи нефти на 2 миллиона баррелей в день для того, чтобы сдерживать стремительно растущие цены. По его словам, именно из-за некомпетентности ОПЕК растут цены на бензин и другие нефтепродукты. Министр нефти Ирана сообщил, что такими заявлениями президент США глубоко оскорбил действующих лиц организации. Вспыхнувший конфликт может привести к введению новых санкций США, или же возобновлению старых, против Иранского государства.