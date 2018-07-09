Росстандарт заинтересовался проблемой недолива топлива на АЗС

В числе прочих мер станут применяться и «тайные покупатели». Вопрос назрел, и государство намерено его решить.
Росстандарт всерьёз заинтересовался проблемой недолива топлива на АЗС. Она стала уже насущной, поскольку на многих станциях происходит «хронический недолив».
Росстандарт готовит поправки к законам. После их принятия ведомство сможет направлять на АЗС «тайных покупателей» для проведения контрольных закупок.
Недобросовестные продавцы получат оборотные штрафы, а на самих АЗС будут введены новые правила по учёту и контролю топлива.
Росстандарт пояснил, что причинами недолива могут являться не только осуществление незаконных действий работниками АЗС, обманывающими покупателей.
Это может быть и оборудование для изменения количества выданного топлива, не соответствующее обязательным требованиям.
Как бы то ни было, а Росстандарт решил всерьёз взяться за проблему недолива топлива.
Перед этим Федерацией автовладельцев РФ были проверены четыре АЗС. Нарушения по недоливу обнаружены на трёх из них.