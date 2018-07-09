Росстандарт заинтересовался проблемой недолива топлива на АЗС

Сегодня, 08:12

В числе прочих мер станут применяться и «тайные покупатели». Вопрос назрел, и государство намерено его решить.

Росстандарт всерьёз заинтересовался проблемой недолива топлива на АЗС. Она стала уже насущной, поскольку на многих станциях происходит «хронический недолив».

Росстандарт готовит поправки к законам. После их принятия ведомство сможет направлять на АЗС «тайных покупателей» для проведения контрольных закупок.

Недобросовестные продавцы получат оборотные штрафы, а на самих АЗС будут введены новые правила по учёту и контролю топлива.

Росстандарт пояснил, что причинами недолива могут являться не только осуществление незаконных действий работниками АЗС, обманывающими покупателей.

Это может быть и оборудование для изменения количества выданного топлива, не соответствующее обязательным требованиям.

Как бы то ни было, а Росстандарт решил всерьёз взяться за проблему недолива топлива.

Перед этим Федерацией автовладельцев РФ были проверены четыре АЗС. Нарушения по недоливу обнаружены на трёх из них.