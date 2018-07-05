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В бельгийском ядерном реакторе нашли опасную угрозу

Сегодня, 09:49

В Бельгии компанией Engie-Electrabel, оператором атомной электростанции «Тианж», был выявлен изъян в конструкции энергоблока.

В бельгийском ядерном реакторе нашли опасную угрозу - в ходе плановой проверки было замечено, что кусок плиты с потолка в бункере отвалился. Специалисты решили провести проверку бетонной конструкции и определили, что бетон находится не в должном состоянии. В данном здании предусмотрены аварийные системы.

Теперь необходимо провести ремонтные работы – в ходе проверки были обнаружены дефекты в армированном бетоне, которые были еще с самого начала постройки здания. Одно из зданий не было изначально задействовано в пользование должным образом.

Такая «находка» может негативно повлиять на структуру в целом. Сейчас реактор остановлен в экстренном режиме, перезапустить его смогут только в сентябре этого года по завершению работ. Пока что о работе самого реактора представители Engie-Electrabel сказать ничего не могут, все станет известно после завершения ремонтных работ в реакторе.

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