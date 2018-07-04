«Он не нужен»: Премьер-министр Польши высказался о «Северном потоке – 2»

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Газопровод даёт России возможность влиять на Европу.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в рамках дебатов в Европарламенте на тему будущего Европы заявил, что «Северный поток – 2» Евросоюзу не нужен.

По словам главы польского парламента, газопровод является не экономическим, а политическим проектом России. Говоря о «Северном потоке – 2» Матеуш Моравецкий отметил, что он станет российским инструментом на влияние не только на европейскую экономику, но и на политику.

Стоит отметить, что против «Северного потока – 2» высказался не только премьер-министр Польши, но и правительство ряда других стран, участвующих в решении вопроса и судьбы газопровода.

«Северный поток – 2» в случае его строительства сможет передавать 55 миллиардов кубических метров газа в год от российского побережья через Балтийское море в Германию. Компания, которая занимается газопроводом, контролируется «Газпромом». Сейчас всю судьбу «Северного потока – 2» будет решать Дания, так как Швеция, Финляндия и Германия уже дали своё согласие.

Однако стоит отметить, что в это же время США активно внедряет свой газ европейцам. Та же Польша уже подписала контракт, благодаря которому с 2022 года страна полностью прейдёт на американский газ. Кроме того, польская сторона получит возможность его перепродавать соседним странам.