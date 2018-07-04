«Морально устарело»: Собянин рассказал о планах на Мосэнерго

Сегодня, 13:28

После посещения ТЭЦ-20 мэр столицы решил поделиться своими идеями по поводу ПАО "Мосэнерго" и рассказал об установках, которые уже удалось внедрить перед отопительным сезоном.

Собянин рассказал о планах на Мосэнерго – он считает, что столичные тепловые электростанции должны быть оборудованы новыми системами электро-, газо- и водоснабжения. Также мэр отметил, что благодаря реконструированным установкам удалось повысить эффективность и снизить выбросы. Собянин считает, что старое оборудование уже давно «морально устарело» и его постепенно нужно заменять новыми конструкциями.

Благодаря такой положительной динамике удалось не использовать запасное топливо в Москве. Как сообщает заместитель мэра Бирюков, планы Собянина будут реализованы за 5 лет. Также он отметил, что Москва, сравнительно с другими российскими регионами, идет на опережение в обновлении магистральных сетей – на 2,5 %.