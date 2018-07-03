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Вассалы США не смогут устоять против "Северного Потока-2"

Сегодня, 21:22

Для этого им необходим собственный газопровод, чем сейчас они и занимаются.

ФРГ планирует провести свой газопровод «Северный поток-2» и делает все, чтобы проект имел как начало, так и конец, сообщает журналист Павел Святенков. Все для того, чтобы обрести энергетическую независимость от США. Вассалы Соединенных Штатов и не смогут устоять против немецкого "Северного потока-2" - Германия четко идет к цели.

По мнению экспертов, именно благодаря своим амбициям, Германия выступает против санкций европейских стран, которые, к тому же, смогут помочь с проводом, а также против санкций России.

Интересным фактом является то, что Вашингтон передал Берлину об отсутствии новых санкций – показательная ситуация огромного влияния ФРГ на США.

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