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Во вторник состоялись телефонные переговоры министров энергетики Александра Новака и Халида аль-Фалиха, в ходе которых были обсуждены концептуальные вопросы положения на мировом нефтяном рынке.

В частности, Россия и Саудовская Аравия предложили изменить систему мониторинга сделки ОПЕК+, которая была подписана два года назад и подразумевала сокращение добычи нефти. В настоящее время Организация стран-экспортеров нефти предполагает увеличение суточной добычи на один миллион баррелей, что предполагает координацию действий со странами не входящими в ОПЕК.

По оценкам экспертов, поводом для телефонной беседы министров энергетики двух стран, явилось недавнее заявление президента США Дональда Трампа о договоренности с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом об увеличении суточной добычи нефти на два миллиона баррелей. Халид аль-Фалих заверил Новака, что речь шла лишь об использовании резервных мощностей королевства по мере надобности. Напомним, сделка ОПЕК и ОПЕК+ продлена до декабря этого года.