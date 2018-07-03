В Якутии образуются ночные очереди на заправках

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В Якутии наблюдаются серьезные перебои с топливом на автозаправочных станциях. Люди вынуждены простаивать в очередях ночами, но его количество ограничено.

Единственным способом прокормить семью в Аллаиховском улусе (Якутия) является вылов рыбы, который большей частью проходит в летнее время. Именно в этот период в регионе наблюдается повышенный спрос на топливо, которым рыбаки заправляют свои шхуны для ловли рыбы. Местные жители рассказывают, что за короткое северное лето люди должны наловить годовой запас рыбы, но отсутствие бензина может оставить население края без средств к существованию.

На сегодняшний день люди простаивают в очередях, которые образовались у автозаправочных станций даже ночью. Ранее сообщалось, что из Белой Горы должны подвезти в район около 500 тонн топлива, но реально получено только 70 тонн, что свидетельствует о том, что в Якутии продолжат образовываться ночные очереди на заправках.

Рыбаки находятся в панике, потому что многие из них еще не спустили лодки на воду, а пора лова уходит. На сегодняшний день на руки можно получить только по две канистры бензина, что не решает проблему. Руководство АО «Саханефтегазсбыт» сообщило, что в мае возникла внештатная ситуация, но на данный момент она решена и бензин на АЗС должен появиться в достаточном количестве.