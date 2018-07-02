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Нефть подешевела после заявления Трампа

Сегодня, 14:06

После роста на прошлой неделе сейчас нефть сильно подешевела.

Начиная с пятницы, 29 июня, продолжается падение котировок цен на нефть. Нефтетрейдеры опасаются наращивания добычи Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россией. Цена марки Brent на лондонской бирже опускалась до отметки $76,77 за баррель. Фьючерсы на WTI также снизились до $68,40 за баррель.

Пока участники рынка ожидают, что ОПЕК и Россия будут увеличивать добычу, компенсируя нехватку венесуэльских поставок нефти.

Кроме того, после известного заявления Трампа о необходимости увеличить добычу странами ОПЕК, Саудовская Аравия заверила американского президента, что у них достаточно ресурсов, чтобы покрыть любые потребности в нефти для стабилизации мирового рынка.

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